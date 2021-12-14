Росавиация связала инцидент с самолётом в аэропорту Челябинска с безответственностью

Инцидент с самолётом Bombardier CRJ-200 в аэропорту Челябинска произошёл из-за неподготовленности взлётно-посадочной полосы (ВПП). Об этом говорится в письме главы Росавиации Александра Нерадько руководителям территориальных управлений ведомства и организаций гражданской авиации, передаёт РБК.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 1 декабря. При заходе на посадку произошло выкатывание самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы на расстояние около 20-25 метров. Воздушное судно авиакомпании UVT Aero выполняло рейс из Казани. На борту находилось три члена экипажа и 32 пассажира, никто из них не пострадал.

"Причиной приёма самолёта на неподготовленную ВПП явилось невыполнение необходимых технологических процедур по подготовке рабочей поверхности искусственной ВПП в условиях снегопада, дождя, переохлаждённого дождя, перехода температуры через ноль градусов. Экипажу [самолёта] была выдана недостоверная информация о состоянии ВПП", — указано в тексте письма.

Нерадько добавил, что инциденту способствовали не только нарушения в работе подразделений, ответственных за эксплуатацию и техобслуживание аэропорта, но также "безответственность и безынициативность" специалистов, в задачи которых входит функционирование системы управления безопасностью полётов и проверки безопасности.

Кроме того, глава Росавиации напомнил, что это не первый подобный инцидент в аэропорту Челябинска. В частности, он указал на аналогичные случаи, произошедшие 21 марта прошлого года (два случая за день с самолётами Boeing 737-800), а также 20 и 27 февраля того же года с лайнерами Airbus A-319 и Airbus А-320 соответственно.

"Ежегодная повторяемость событий, связанных с выкатыванием самолётов за пределы ВВП в аэропорту Челябинск (Баландино), свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководства оператора аэродрома за деятельностью соответствующих служб и фактическое отсутствие функционирования системы управления безопасностью полётов, <...> а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полётов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими", — подчёркнул Нерадько.