Псаки: США изучают идею отправки военных в Восточную Европу из-за Украины

"Если вы посмотрите на 2014 год, многие из стран — партнёров по НАТО просили поддержки, просили увеличить присутствие или же просили дополнительного ротационного развёртывания. Конечно, эта возможность находится на столе, если Россия решит вторгнуться на Украину", — ответила Псаки на вопрос, входит ли отправка военнослужащих в число возможных мер поддержки союзников США по Североатлантическому альянсу.