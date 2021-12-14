Псаки: США изучают идею отправки военных в Восточную Европу из-за Украины
По словам пресс-секретаря Белого дома, эта возможность находится "на столе".
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Белый дом рассматривает возможность отправки военнослужащих в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.
"Если вы посмотрите на 2014 год, многие из стран — партнёров по НАТО просили поддержки, просили увеличить присутствие или же просили дополнительного ротационного развёртывания. Конечно, эта возможность находится на столе, если Россия решит вторгнуться на Украину", — ответила Псаки на вопрос, входит ли отправка военнослужащих в число возможных мер поддержки союзников США по Североатлантическому альянсу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о военном "освоении" Украины странами НАТО, которое создаёт прямую угрозу безопасности РФ. Путин указал главе британского кабмина на необходимость незамедлительного начала переговоров с альянсом. Также глава государства в разговоре с Джонсоном подчеркнул важность договорённостей, исключающих расширение НАТО на восток.
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