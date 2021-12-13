В США заявили о недопустимости отправки американских солдат на войну за Украину

США желают Украине независимости и свободы, но это не является жизненно важным интересом Штатов в сфере национальной безопасности, поэтому американские солдаты не будут идти на смерть ради Киева. Об этом заявил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

"Украина, говоря словами старых дипломатов, находится в российской сфере влияния. Мы можем от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем на чистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины. И, вероятно, большинство американцев удивилось бы, узнав, что сегодня мы по договору обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию", — написал Семпа в издании American Spectator.

Он также отметил, что США нужно снижать уровень напряжённости в отношениях с Россией. По мнению эксперта, угрозу для Европы и Америки представляет не РФ, а Китай. Вашингтону нужно изменить свою политику и перестать способствовать сближению Москвы с Пекином.