Блинкен рассказал о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией

Вашингтон преследует цель создания стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, однако всегда готов ответить на возможные агрессивные действия. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC .

"Президент [США Джо Байден] заявил президенту Путину в ходе переговоров в Женеве несколько месяцев назад и во время видеоконференции [7 декабря], что <…> нашим явным предпочтением будут стабильные, предсказуемые отношения с Россией. Но если Россия продолжит предпринимать безрассудные и агрессивные действия, мы ответим, причём не только мы, но также союзники и партнёры в мире", — уточнил дипломат.