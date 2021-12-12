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Блинкен рассказал о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией

Однако напомнил, что вместе с союзниками Вашингтон всегда готов дать ответ на возможные агрессивные действия со стороны Москвы.

12 декабря, 16:24

Фото © Daniel Carson / Getty Images

Вашингтон преследует цель создания стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, однако всегда готов ответить на возможные агрессивные действия. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

"Президент [США Джо Байден] заявил президенту Путину в ходе переговоров в Женеве несколько месяцев назад и во время видеоконференции [7 декабря], что <…> нашим явным предпочтением будут стабильные, предсказуемые отношения с Россией. Но если Россия продолжит предпринимать безрассудные и агрессивные действия, мы ответим, причём не только мы, но также союзники и партнёры в мире", уточнил дипломат.

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в Постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

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Ранее Блинкен пригрозил заморозкой "Северного потока – 2" в случае "вторжения" РФ на Украину. Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, газопровод является своего рода рычагом воздействия на Москву. Дипломат посоветовал лидеру России Владимиру Путину учитывать это обстоятельство.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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