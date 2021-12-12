Блинкен рассказал о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией
Однако напомнил, что вместе с союзниками Вашингтон всегда готов дать ответ на возможные агрессивные действия со стороны Москвы.
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Вашингтон преследует цель создания стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, однако всегда готов ответить на возможные агрессивные действия. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
"Президент [США Джо Байден] заявил президенту Путину в ходе переговоров в Женеве несколько месяцев назад и во время видеоконференции [7 декабря], что <…> нашим явным предпочтением будут стабильные, предсказуемые отношения с Россией. Но если Россия продолжит предпринимать безрассудные и агрессивные действия, мы ответим, причём не только мы, но также союзники и партнёры в мире", — уточнил дипломат.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в Постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
Ранее Блинкен пригрозил заморозкой "Северного потока – 2" в случае "вторжения" РФ на Украину. Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, газопровод является своего рода рычагом воздействия на Москву. Дипломат посоветовал лидеру России Владимиру Путину учитывать это обстоятельство.
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