Блинкен пригрозил заморозкой "Северного потока – 2" в случае "вторжения" РФ на Украину
Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, газопровод является своего рода рычагом воздействия на Москву. Дипломат посоветовал лидеру России Путину учитывать это обстоятельство.
Фото © Nord-stream2.com
Газопровод "Северный поток – 2" будет заморожен, если Россия предпримет попытки военного "вторжения" на Украину. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
"Прямо сейчас через этот трубопровод не проходит газ. На самом деле это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент [Владимир] Путин хочет, чтобы через этот трубопровод пошёл газ", — сказал глава американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, пытается ли Евросоюз убедить Вашингтон не прибегать к жёстким санкциям в адрес России.
В связи с этим Блинкен призвал президента РФ Владимира Путина учитывать данное обстоятельство при принятии решения о следующем шаге по отношению к Киеву.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пригрозила изолировать РФ от мировой финансовой системы при "вторжении" на Украину. Она отметила, что в стремлении удержать Москву от "агрессии" Вашингтон рассматривает все доступные варианты.
Напомним, что 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
Комментариев: 0