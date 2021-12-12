Блинкен пригрозил заморозкой "Северного потока – 2" в случае "вторжения" РФ на Украину

Газопровод "Северный поток – 2" будет заморожен, если Россия предпримет попытки военного "вторжения" на Украину. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

"Прямо сейчас через этот трубопровод не проходит газ. На самом деле это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент [Владимир] Путин хочет, чтобы через этот трубопровод пошёл газ", — сказал глава американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, пытается ли Евросоюз убедить Вашингтон не прибегать к жёстким санкциям в адрес России.

В связи с этим Блинкен призвал президента РФ Владимира Путина учитывать данное обстоятельство при принятии решения о следующем шаге по отношению к Киеву.

