НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Блинкен назвал условие приближения Украины и Грузии к членству в НАТО

Альянс ещё в 2008 году подтвердил, что открыт для Киева и Тбилиси, отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

12 декабря, 15:51

Фото © Pixabay

Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе относительно вхождения в НАТО, если будут соответствовать необходимым требованиям. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что <…> открыт для Украины и Грузии", — сказал глава Госдепа в интервью телеканалу NBC.

В НАТО подтвердили право Украины и Грузии на членство в альянсе

В НАТО подтвердили право Украины и Грузии на членство в альянсе

Ранее Лайф рассказывал, что лидеры стран НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей. Присоединение Северной Македонии к альянсу в прошлом году ещё раз указывает, что организация на протяжении нескольких лет придерживается определённой тактики.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1