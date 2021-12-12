Блинкен назвал условие приближения Украины и Грузии к членству в НАТО

Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе относительно вхождения в НАТО, если будут соответствовать необходимым требованиям. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что <…> открыт для Украины и Грузии", — сказал глава Госдепа в интервью телеканалу NBC.