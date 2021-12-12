Блинкен назвал условие приближения Украины и Грузии к членству в НАТО
Альянс ещё в 2008 году подтвердил, что открыт для Киева и Тбилиси, отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
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Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе относительно вхождения в НАТО, если будут соответствовать необходимым требованиям. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Альянс подтвердил в 2008 году, что <…> открыт для Украины и Грузии", — сказал глава Госдепа в интервью телеканалу NBC.
Ранее Лайф рассказывал, что лидеры стран НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей. Присоединение Северной Македонии к альянсу в прошлом году ещё раз указывает, что организация на протяжении нескольких лет придерживается определённой тактики.
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