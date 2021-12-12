Страны G7 предупредили о высокой цене "вторжения" России на Украину

Гипотетическое вторжение России на Украину повлечёт масштабные последствия, и Москве придётся заплатить высокую цену. Об этом говорится в коммюнике глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки" (G7), которое было принято по итогам двухдневного саммита в английском Ливерпуле.

"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьёзную цену <...> Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом", — сказано в заявлении.

В документе отмечается, что страны G7 высоко оценивают "сдержанную позицию" Киева и подтверждают "непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности" Украины. Вместе с тем лидеры "Большой семёрки" осудили присутствие якобы имеющихся на границе с Незалежной российских войск, а также "агрессивную риторику" Москвы в адрес Киева.