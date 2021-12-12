Страны G7 предупредили о высокой цене "вторжения" России на Украину
Вместе с тем лидеры "Большой семёрки" осудили присутствие якобы имеющихся на границе с Незалежной российских войск, а также "агрессивную риторику" Москвы в адрес Киева.
Фото © Anthony Devlin — WPA Pool / Getty Images
Гипотетическое вторжение России на Украину повлечёт масштабные последствия, и Москве придётся заплатить высокую цену. Об этом говорится в коммюнике глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки" (G7), которое было принято по итогам двухдневного саммита в английском Ливерпуле.
"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьёзную цену <...> Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом", — сказано в заявлении.
В документе отмечается, что страны G7 высоко оценивают "сдержанную позицию" Киева и подтверждают "непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности" Украины. Вместе с тем лидеры "Большой семёрки" осудили присутствие якобы имеющихся на границе с Незалежной российских войск, а также "агрессивную риторику" Москвы в адрес Киева.
Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США направят войска в страны НАТО в случае "вторжения" России на Украину. Глава Белого дома признался, что сказал об этом российскому президенту Владимиру Путину в ходе онлайн-саммита. Речь идёт о странах "Бухарестской девятки", расположенных на восточном фланге альянса (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).
Комментариев: 0