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Страны G7 предупредили о высокой цене "вторжения" России на Украину

Вместе с тем лидеры "Большой семёрки" осудили присутствие якобы имеющихся на границе с Незалежной российских войск, а также "агрессивную риторику" Москвы в адрес Киева.

12 декабря, 15:43
<p>Фото © Anthony Devlin — WPA Pool / Getty Images</p>

Фото © Anthony Devlin — WPA Pool / Getty Images

Гипотетическое вторжение России на Украину повлечёт масштабные последствия, и Москве придётся заплатить высокую цену. Об этом говорится в коммюнике глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки" (G7), которое было принято по итогам двухдневного саммита в английском Ливерпуле.

"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьёзную цену <...> Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом", — сказано в заявлении.

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В документе отмечается, что страны G7 высоко оценивают "сдержанную позицию" Киева и подтверждают "непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности" Украины. Вместе с тем лидеры "Большой семёрки" осудили присутствие якобы имеющихся на границе с Незалежной российских войск, а также "агрессивную риторику" Москвы в адрес Киева.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США направят войска в страны НАТО в случае "вторжения" России на Украину. Глава Белого дома признался, что сказал об этом российскому президенту Владимиру Путину в ходе онлайн-саммита. Речь идёт о странах "Бухарестской девятки", расположенных на восточном фланге альянса (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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