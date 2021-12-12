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Блинкен пригрозил контрмерами в случае "вторжения" России на Украину

Глава Госдепа отметил, что США готовы предпринять различные шаги, от которых ранее воздерживались. Это, по словам дипломата, обернётся для Москвы огромными последствиями.

12 декабря, 15:26

Энтони Блинкен. Фото © Twitter / Secretary Antony Blinken

Вашингтон готовит ответные меры в адрес Москвы на случай "вторжения" России на Украину. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент Джо Байден сказал ясно президенту [Владимиру] Путину, и я ясно сказал это министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, которые раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России", — сказал американский политик в интервью телеканалу NBC.

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При этом Блинкен так и не смог привести конкретных примеров, подтверждающих якобы агрессивное поведение Москвы по отношению к Киеву.

Ранее Джо Байден сообщил, что США направят войска в страны НАТО в случае "вторжения" России на Украину. Американский президент признался, что сказал об этом Владимиру Путину в ходе онлайн-саммита. Речь идёт о странах "Бухарестской девятки", расположенных на восточном фланге альянса (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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