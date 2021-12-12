Блинкен пригрозил контрмерами в случае "вторжения" России на Украину

Вашингтон готовит ответные меры в адрес Москвы на случай "вторжения" России на Украину. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент Джо Байден сказал ясно президенту [Владимиру] Путину, и я ясно сказал это министру [иностранных дел РФ Сергею] Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, которые раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России", — сказал американский политик в интервью телеканалу NBC.

При этом Блинкен так и не смог привести конкретных примеров, подтверждающих якобы агрессивное поведение Москвы по отношению к Киеву.