Байден: США направят войска в страны НАТО в случае "вторжения" России на Украину

В случае якобы возможного "вторжения" России на Украину США намерены направить свои войска в соседние страны НАТО, а не в Незалежную, заявил президент США Джо Байден. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

На вопрос журналистов, почему американский лидер решил отказаться от идеи размещения американских войск на Украине в случае "вторжения" РФ, Байден заявил, что такой вариант никогда не рассматривался.

Байден признался, что в ходе онлайн-саммита сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки" (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию).

"Нам придётся направить больше американских и натовских войск на восточный фланг (B9) — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России", — пояснил американский лидер.