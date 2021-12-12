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Байден: США направят войска в страны НАТО в случае "вторжения" России на Украину

Американский президент признался, что сказал об этом Владимиру Путину в ходе онлайн-саммита.

11 декабря, 22:35
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10158643036231104" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10158643036231104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

В случае якобы возможного "вторжения" России на Украину США намерены направить свои войска в соседние страны НАТО, а не в Незалежную, заявил президент США Джо Байден. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

На вопрос журналистов, почему американский лидер решил отказаться от идеи размещения американских войск на Украине в случае "вторжения" РФ, Байден заявил, что такой вариант никогда не рассматривался.

Байден признался, что в ходе онлайн-саммита сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки" (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию).

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"Нам придётся направить больше американских и натовских войск на восточный фланг (B9) — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России", — пояснил американский лидер.

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне вновь заявили о сосредоточении российских войск на границе с Украиной. В оборонном ведомстве уверены, что никаких изменений на этом участке не произошло, а их концентрация только увеличивается.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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