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Читатели WSJ назвали полной чушью статью профессора Хартвелла об отношениях России и США

Пользователи высмеяли его доводы и заметили, что расширение НАТО до самой границы РФ не могло остаться без ответа со стороны Москвы.

11 декабря, 22:12
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Читатели газеты Wall Street Journal обрушились с критикой на профессора Кристофера Хартвелла, который порассуждал об отношениях России и США. Он убеждает в опасности Москвы и её внешней политики, а также выражает обеспокоенность в том, что Запад приносит Украину в жертву.

"В этой статье довольно много ложной информации", — сразу отметил один из читателей.

Другой пользователь обратил внимание на тот факт, что только психи могли расширить НАТО до самой границы России и ожидать, что никакой реакции не последует.

"Европа не наша, чтобы её "терять", и Украина не является нашей землёй. Соединённые Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины", добавили в комментариях, охарактеризовав размышления автора как полную чушь.

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При этом ещё один читатель заявил, что главная сила русских в том, что они никогда не ожидают счастливого конца и являются патриотами своей земли. Он подчеркнул, что они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые американцы даже представить себе не могут.

"Байден ничего не может сделать. Путин знает, что Байден либо блефует, либо бросается пустыми угрозами", подытожил читатель.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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