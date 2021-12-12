Читатели WSJ назвали полной чушью статью профессора Хартвелла об отношениях России и США

Читатели газеты Wall Street Journal обрушились с критикой на профессора Кристофера Хартвелла, который порассуждал об отношениях России и США. Он убеждает в опасности Москвы и её внешней политики, а также выражает обеспокоенность в том, что Запад приносит Украину в жертву.

"В этой статье довольно много ложной информации", — сразу отметил один из читателей.

Другой пользователь обратил внимание на тот факт, что только психи могли расширить НАТО до самой границы России и ожидать, что никакой реакции не последует.

"Европа не наша, чтобы её "терять", и Украина не является нашей землёй. Соединённые Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины", — добавили в комментариях, охарактеризовав размышления автора как полную чушь.

При этом ещё один читатель заявил, что главная сила русских в том, что они никогда не ожидают счастливого конца и являются патриотами своей земли. Он подчеркнул, что они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые американцы даже представить себе не могут.

"Байден ничего не может сделать. Путин знает, что Байден либо блефует, либо бросается пустыми угрозами", — подытожил читатель.