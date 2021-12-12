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Число жертв взрыва сброшенного с украинского беспилотника боеприпаса в ДНР достигло двух

Первый сотрудник Народной милиции скончался на месте, когда пытался обезвредить снаряд на месте происшествия в посёлке шахты "Трудовская".

11 декабря, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Второй военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики, который пострадал 10 декабря при обезвреживании боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника на западе Донецка, скончался. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

"Второй защитник республики, получивший ранения при взрыве, к большому сожалению, сегодня утром скончался в больнице. Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших героев", цитирует сообщение управления Донецкое агентство новостей.

Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпас в районе остановки общественного транспорта в посёлке шахты "Трудовская" 10 декабря. При обезвреживании боеприпаса погиб военнослужащий ДНР, ещё один был госпитализирован с осколочными ранениями.

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А ранее Лайф рассказывал, что в ДНР заявили об украинских танках в двух населённых пунктах Донбасса. Кроме того, у линии соприкосновения был перехвачен беспилотник "Валькирия" 54-й бригады ВСУ. Предположительно, с его помощью готовили данные для обстрелов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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