Число жертв взрыва сброшенного с украинского беспилотника боеприпаса в ДНР достигло двух

Второй военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики, который пострадал 10 декабря при обезвреживании боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника на западе Донецка, скончался. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

"Второй защитник республики, получивший ранения при взрыве, к большому сожалению, сегодня утром скончался в больнице. Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших героев", — цитирует сообщение управления Донецкое агентство новостей.

Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпас в районе остановки общественного транспорта в посёлке шахты "Трудовская" 10 декабря. При обезвреживании боеприпаса погиб военнослужащий ДНР, ещё один был госпитализирован с осколочными ранениями.