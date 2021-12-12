Скончался четырёхкратный чемпион турниров Большого шлема Мануэль Сантана

В 2002 году Сантана стал первым директором турнира, в его честь назван центральный корт. Будущий мастер ракетки родился 10 мая 1938 года в Мадриде. В детстве, подавая мячи в городском клубе, мальчик и освоил игру. Свою первую ракетку он получил в 13 лет, а позже мадридский теннисист Ромеро Хирон стал его наставником на корте. Сантана дважды побеждал на "Ролан Гаррос", а также выигрывал US Open. Кроме того, в 1966 году теннисист стал победителем Уимблдонского турнира, чего раньше не удавалось ни одному представителю Испании.