Скончался четырёхкратный чемпион турниров Большого шлема Мануэль Сантана
В 1966 году теннисист стал победителем Уимблдона, чего раньше не удавалось ни одному представителю Испании.
Мануэль Сантана. Фото © Mutua Madrid Open
В Марбелье скончался испанский теннисист, четырёхкратный чемпион турниров Большого шлема Мануэль Сантана. В турнире серии "Мастерс" подчеркнули, что он был одним из самых важных спортсменов Испании в XX веке.
"Турнир серии "Мастерс" в Мадриде с сожалением сообщает, что Мануэль Сантана скончался в эту субботу в Марбелье в возрасте 83 лет. Семья турнира хочет выразить уважение семье Сантаны и крепко обнять", — сообщила пресс-служба турнира.
В 2002 году Сантана стал первым директором турнира, в его честь назван центральный корт. Будущий мастер ракетки родился 10 мая 1938 года в Мадриде. В детстве, подавая мячи в городском клубе, мальчик и освоил игру. Свою первую ракетку он получил в 13 лет, а позже мадридский теннисист Ромеро Хирон стал его наставником на корте. Сантана дважды побеждал на "Ролан Гаррос", а также выигрывал US Open. Кроме того, в 1966 году теннисист стал победителем Уимблдонского турнира, чего раньше не удавалось ни одному представителю Испании.
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