Умер экс-глава ГРУ Генштаба РФ генерал Фёдор Ладыгин

После продолжительной болезни умер бывший глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-полковник Фёдор Ладыгин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

"Фёдор Иванович скончался на 84-м году после продолжительной болезни", — уточнил собеседник агентства.

Военачальника, возглавлявшего ГРУ Генштаба в период с 1992 по 1997 год, похоронят на мытищинском военно-мемориальном кладбище.