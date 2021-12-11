Умер экс-глава ГРУ Генштаба РФ генерал Фёдор Ладыгин
Военачальника похоронят на федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.
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После продолжительной болезни умер бывший глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-полковник Фёдор Ладыгин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.
"Фёдор Иванович скончался на 84-м году после продолжительной болезни", — уточнил собеседник агентства.
Военачальника, возглавлявшего ГРУ Генштаба в период с 1992 по 1997 год, похоронят на мытищинском военно-мемориальном кладбище.
Ранее Лайф рассказывал, что у здания Минобороны РФ в Москве появился памятник маршалу Василевскому. Военачальник принимал участие в разработке практически всех крупных операций во время ВОВ, среди которых сражение под Сталинградом, Курская битва, штурм Кёнигсберга, а также война с Японией.
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