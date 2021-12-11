Глава МИД Британии призвала Европу сократить зависимость от российского газа

Европе необходимо сократить зависимость от российского газа и энергии. С таким призывом выступила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

"Нам необходимо сократить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии по сокращению зависимости от стран с нерыночными экономиками, сокращению зависимости от враждебных акторов. Мы должны гарантировать", — сказала дипломат в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

Трасс подчеркнула, что свободный мир должен иметь стратегическую независимость, которая необходима ему для того, чтобы развиваться дальше. Отмечается, что интервью главы британского внешнеполитического ведомства связано со встречей министров иностранных дел стран "Большой семёрки" (G7), которая началась 11 декабря в Ливерпуле. Напомним, что в G7 входят Великобритания, Германия, США, Италия, Франция, Канада и Япония.