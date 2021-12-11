Журналист Мизоками объяснил, почему ракетные комплексы Javelin не помогут Украине
Обозреватель отметил, что этот вид вооружения действительно эффективен, позволяет наводчику захватить цель, выстрелить в неё и убежать в безопасное место.
FGM-148 Javelin © ТАСС / Zuma
Украинская армия имеет на вооружении противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, однако их количества не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией. К такому выводу пришёл обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.
Отметим, что в 2018 году Незалежная закупила у США первые 210 ракет и 37 командно-пусковых блоков, позднее — ещё 150 и 10 соответственно. Как подчёркивает журналист, эти комплексы действительно эффективны. Они позволяют наводчику захватить цель, выстрелить в неё и убежать в безопасное место. Однако имеющегося у Украины количества хватит лишь для снаряжения трёх из 28 батальонов.
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Мизоками также добавил, что установки уязвимы для огня артиллерии, так как их обычно располагают на лёгких бронетранспортёрах, не обладающих тяжёлой защитой. Он заключил, что в случае военного столкновения FGM-148 Javelin будут играть второстепенную роль.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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