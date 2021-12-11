Журналист Мизоками объяснил, почему ракетные комплексы Javelin не помогут Украине

Украинская армия имеет на вооружении противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, однако их количества не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией. К такому выводу пришёл обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.

Отметим, что в 2018 году Незалежная закупила у США первые 210 ракет и 37 командно-пусковых блоков, позднее — ещё 150 и 10 соответственно. Как подчёркивает журналист, эти комплексы действительно эффективны. Они позволяют наводчику захватить цель, выстрелить в неё и убежать в безопасное место. Однако имеющегося у Украины количества хватит лишь для снаряжения трёх из 28 батальонов.

Мизоками также добавил, что установки уязвимы для огня артиллерии, так как их обычно располагают на лёгких бронетранспортёрах, не обладающих тяжёлой защитой. Он заключил, что в случае военного столкновения FGM-148 Javelin будут играть второстепенную роль.