Эксперт ВОЗ Гордон раскрыл, в каком случае употребление воды смертельно опасно

Ежедневное употребление более четырёх литров воды может привести к интоксикации организма, а это, в свою очередь, приведёт к нарушению функций мозга и даже смерти. С таким предупреждением выступил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Гордон, пишет Sohu.

В большей степени рискуют отравиться спортсмены, которые после бега на длинные дистанции выпивают много воды за короткий период времени. Количество этой жидкости, потребляемой человеком ежедневно, должно соответствовать уровню его физической активности и климату, в котором он живёт. Так, мужчинам рекомендуется пить каждый день не больше 3,7 литра воды, а женщинам — 2,7 литра.

"Водное отравление может привести к гипонатриемии. Почки человеческого тела не успевают вывести лишнюю воду из организма, что приводит к снижению концентрации ионов натрия в крови до критической отметки, и это влияет на электролитный баланс организма и вызывает ряд заболеваний", — рассказал Гордон.

Вместе с мочой выходит большое количество микроэлементов, а это способствует дефициту различных необходимых веществ. Если при этом у человека слабые почки, такая нехватка может привести к сердечным заболеваниям, спровоцировать высокое кровяное давление, проблемы с почками и другие болезни.

При гипергидратации в лёгких случаях у человека болит голова, а в тяжёлых это состояние способно спровоцировать эпилепсию и необратимое повреждение нервов. В случае водного отравления следует немедленно обратиться к медикам.