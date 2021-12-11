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Сенатор Косачёв пообещал, что Россия будет защищать Донбасс от агрессии

Парламентарий обратил внимание на нехорошие предчувствия от действий Киева на юго-востоке страны.

11 декабря, 20:44
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100002123135703&sk=photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Константин Косачёв</a></p>

Фото © Facebook / Константин Косачёв

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что Россия имеет право защищать своих граждан в Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Вне всякого сомнения, мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии", — уточнил Косачёв.

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Сенатор добавил, что хотел бы ошибаться, но у него "очень нехорошие предчувствия" насчёт действий Киева на юго-востоке Украины и тех, кто стоит за властями Незалежной.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться. Он также подчеркнул, что информация о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину является ложью.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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