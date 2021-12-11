Сенатор Косачёв пообещал, что Россия будет защищать Донбасс от агрессии
Парламентарий обратил внимание на нехорошие предчувствия от действий Киева на юго-востоке страны.
Фото © Facebook / Константин Косачёв
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что Россия имеет право защищать своих граждан в Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1".
"Вне всякого сомнения, мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии", — уточнил Косачёв.
Сенатор добавил, что хотел бы ошибаться, но у него "очень нехорошие предчувствия" насчёт действий Киева на юго-востоке Украины и тех, кто стоит за властями Незалежной.
Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться. Он также подчеркнул, что информация о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину является ложью.
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