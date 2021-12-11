Сенатор Косачёв пообещал, что Россия будет защищать Донбасс от агрессии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что Россия имеет право защищать своих граждан в Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Вне всякого сомнения, мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии", — уточнил Косачёв.