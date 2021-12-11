Депутат Рады Совсун раскритиковала Зеленского за планы референдума по Донбассу
Парламентарий уверена, что украинский президент за годы своего правления не предложил ни одной конкретной идеи по разрешению кризиса в этом регионе.
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по Донбассу является безответственным. Такое мнение высказала депутат Верховной рады от фракции "Голос" Инна Совсун.
"Безусловно, я и партия "Голос" относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно", — сказала она в эфире телеканала "Украина 24".
Инна Совсун подчеркнула, что такое решение является безответственным со стороны властей. Она уверена, что за два с половиной года президент Зеленский не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса в Донбассе.
"Всё, что мы слышали, — это разрозненные идеи", — заявила Совсун.
Ей вторит коллега по парламенту Ирина Геращенко. По её словам, референдум растерзает Украину и разорвёт общество. В телеграм-канале она подчеркнула, что вопросы территориальной целостности не выносятся на референдум.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу. Украинский лидер также отметил, что не исключает возможных прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по поводу сложившейся ситуации на юго-востоке Незалежной. По его словам, США и Европа поддерживают эту идею.
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