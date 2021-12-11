Депутат Рады Совсун раскритиковала Зеленского за планы референдума по Донбассу

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по Донбассу является безответственным. Такое мнение высказала депутат Верховной рады от фракции "Голос" Инна Совсун.

"Безусловно, я и партия "Голос" относимся к предложению, озвученному вчера президентом Зеленским по поводу референдума, крайне негативно", — сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Инна Совсун подчеркнула, что такое решение является безответственным со стороны властей. Она уверена, что за два с половиной года президент Зеленский не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса в Донбассе.

"Всё, что мы слышали, — это разрозненные идеи", — заявила Совсун.

Ей вторит коллега по парламенту Ирина Геращенко. По её словам, референдум растерзает Украину и разорвёт общество. В телеграм-канале она подчеркнула, что вопросы территориальной целостности не выносятся на референдум.