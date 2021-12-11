В ДНР заявили об украинских танках в двух населённых пунктах Донбасса

Киевские силовики разместили в двух населённых пунктах Донбасса тяжёлое вооружение. Как сообщил представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, среди обнаруженной техники были миномёты "Василёк" и танки Т-80.

"Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населённых пунктах", — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Тем временем, по словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, у линии соприкосновения был перехвачен беспилотник "Валькирия" 54-й бригады Вооружённых сил Украины. Дрон обнаружили и приземлили в районе посёлка шахты "Октябрьская". В ведомстве полагают, что квадрокоптер был направлен для ведения разведки, с его помощью готовили данные для обстрелов. Из расшифровки данных летательного аппарата стало известно, что "очередным объектом для нанесения огневого удара, вероятнее всего, была городская больница № 21".