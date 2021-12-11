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В ДНР заявили об украинских танках в двух населённых пунктах Донбасса

Кроме того, у линии соприкосновения был перехвачен беспилотник "Валькирия" 54-й бригады ВСУ. Предположительно, с его помощью готовили данные для обстрелов.

11 декабря, 20:08
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/2087221994780380" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генштаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генштаб ВСУ

Киевские силовики разместили в двух населённых пунктах Донбасса тяжёлое вооружение. Как сообщил представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, среди обнаруженной техники были миномёты "Василёк" и танки Т-80.

"Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населённых пунктах", — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Тем временем, по словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, у линии соприкосновения был перехвачен беспилотник "Валькирия" 54-й бригады Вооружённых сил Украины. Дрон обнаружили и приземлили в районе посёлка шахты "Октябрьская". В ведомстве полагают, что квадрокоптер был направлен для ведения разведки, с его помощью готовили данные для обстрелов. Из расшифровки данных летательного аппарата стало известно, что "очередным объектом для нанесения огневого удара, вероятнее всего, была городская больница № 21".

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Ранее Лайф сообщал, что полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил об отказе Киева согласовать с ДНР и ЛНР особенности статуса Донбасса. Также, по его словам, Украина не готова подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации в регионе.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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