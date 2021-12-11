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Российское посольство в Лондоне считает ситуацию вокруг Украины всё более взрывоопасной

Повторяющееся обвинение о якобы "российской агрессии" само по себе вызывает тревожность, так как вводит последователей в заблуждение, уточнили в дипмиссии.

11 декабря, 19:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Военная поддержка Киева странами НАТО, в частности Великобританией, создаёт напряжённость и становится всё более взрывоопасной. Так Посольство России в Лондоне прокомментировало высказывания главы британского МИД Элизабет Трасс.

"Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании в Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада. Чрезмерное использование термина "российская агрессия", особенно очевидное и преднамеренное, подчёркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для "демонстрации единства", — отметили в российской дипмиссии.

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Ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной вызывают беспокойство, так как вводят последователей в заблуждение. В посольстве подчеркнули, что "возможная российская агрессия против Украины — это фальшивый лозунг", которым слишком часто пользуются британские политики и лояльные СМИ. Как добавили в дипмиссии, форум G7 мог бы стать возможностью обсудить многочисленные предложения о способах снижения напряжённости, которые РФ сделала НАТО, однако пока там слышны только агрессивные призывы.

"Именно Вооружённые силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своём намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике", — уточнили в дипмиссии.

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Ранее Лайф сообщал, что глава МИД Британии призвала Европу сократить зависимость от российского газа. Элизабет Трасс подчеркнула, что свободный мир должен иметь стратегическую независимость, которая необходима ему для развития.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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