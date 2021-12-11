Российское посольство в Лондоне считает ситуацию вокруг Украины всё более взрывоопасной

Военная поддержка Киева странами НАТО, в частности Великобританией, создаёт напряжённость и становится всё более взрывоопасной. Так Посольство России в Лондоне прокомментировало высказывания главы британского МИД Элизабет Трасс.

"Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании в Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада. Чрезмерное использование термина "российская агрессия", особенно очевидное и преднамеренное, подчёркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для "демонстрации единства", — отметили в российской дипмиссии.

Ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной вызывают беспокойство, так как вводят последователей в заблуждение. В посольстве подчеркнули, что "возможная российская агрессия против Украины — это фальшивый лозунг", которым слишком часто пользуются британские политики и лояльные СМИ. Как добавили в дипмиссии, форум G7 мог бы стать возможностью обсудить многочисленные предложения о способах снижения напряжённости, которые РФ сделала НАТО, однако пока там слышны только агрессивные призывы.

"Именно Вооружённые силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своём намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике", — уточнили в дипмиссии.