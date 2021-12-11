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Регион
Опубликовано 11 декабря 2021, 22:18
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Депутат Бессараб рассказала, какие изменения грядут в жизни россиян в 2022 году

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

По словам парламентария, в частности, будет широко применяться практика беззаявительного порядка получения льгот. Речь идёт о материнском капитале и пенсионных выплатах.

В следующем году в России планируют упростить налоговую систему и заняться экологическими вопросами, а также цифровизацией. О таких изменениях в жизни граждан в 2022 году рассказала член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждём единого налога для бизнеса. Это будет очень удобно для самозанятых", — цитирует Ura.ru парламентария.

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Как подчеркнула Бессараб, в 2022 году будет широко применяться практика беззаявительного порядка получения различных социальных льгот. Речь, по её словам, идёт о материнском капитале и пенсионных выплатах. Депутат указала, что уже к 2030 году РФ рассчитывает достичь полного цифрового равенства.

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться роста реальных доходов граждан в 2022 году не ниже 2,5%. Кроме того, российский лидер поставил задачу обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 4% в 2022 году.

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Наталья Исакова
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