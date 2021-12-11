Диетолог Арзамасцев назвал пять продуктов против информационной усталости

Врач — диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что для повышения мозговой деятельности нужно есть пять продуктов. Так, один из них — яичный белок, который нужно употреблять ежедневно.

"Яичные желтки содержат огромное количество вещества под названием холин. Он активирует жиросжигание и перенос полезных компонентов, полученных с жиров, по всем клеткам. В том числе и по клеткам мозга. А если наши клетки мозга будут питаться достаточно хорошо, то и усталости будет меньше", — объяснил Арзамасцев в беседе с "Москвой 24".

В числе полезных продуктов для мозговой деятельности есть и говяжья печень, содержащая витамин B12, фолиевую кислоту и железо. Эти вещества улучшают доступ кислорода к мозговым клеткам. Вместе с тем в цельнозерновом хлебе также есть витамины группы B.

"Цельное зерно сохраняет много витаминов, в том числе и витамины группы B. Они важны для нейронных связей и для обменных процессов. А чем лучше обменные процессы, тем больше энергии получает мозг, поэтому употребление витаминов группы B сделает нас спокойными и невосприимчивыми к избыточной информации", — рассказал врач-диетолог.

Кроме того, выделяются и семена чиа. В них содержится большое количество жирных кислот омега-3, которые улучшают проводимость нейронных связей и сосудов. Их рекомендуется употреблять каждый день примерно 7–10 граммов в сутки.

Арзамасцев ещё отметил тыквенные семечки, богатые цинком. "Это достаточно мощный антиоксидант, который защищает все клетки, в том числе и клетки нашего мозга, от любых активных вредных факторов", — сказал специалист. По его словам, цинк — вещество, позволяющее "сохранять и синтезировать новые аминокислотные связи в мозговых клетках".

А сладкое Арзамасцев не рекомендует. Такие продукты могут усугубить информационную усталость. К тому же они не содержат компонентов, которые были бы полезны для нашего здоровья.