Козак намерен встретиться с помощником главы Госдепа Донфрид в Москве
Американский эксперт по вопросам внешней политики посетит российскую столицу, а также Киев 13–15 декабря. По итогам мероприятий она проведёт консультации в Брюсселе.
Дмитрий Козак. Фото © Kremlin.ru
Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак планирует на следующей неделе провести встречу с помощником американского госсекретаря Энтони Блинкена Карен Донфрид во время её рабочего визита в Москву. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в администрации российского лидера.
"Встреча планируется в среду [15 декабря]", — сказал собеседник агентства.
Ранее Госдепартамент США анонсировал визит Донфрид в Москву. Как уточняется, 13–15 декабря эксперт по вопросам внешней политики посетит российскую столицу, а также Киев. По итогам мероприятий помощник Блинкена проведёт консультации в Брюсселе.
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