Козак намерен встретиться с помощником главы Госдепа Донфрид в Москве

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак планирует на следующей неделе провести встречу с помощником американского госсекретаря Энтони Блинкена Карен Донфрид во время её рабочего визита в Москву. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в администрации российского лидера.