Госдеп запустил в Греции проект по борьбе с "российской дезинформацией"

В Греции стартовал проект Государственного департамента США DisinfoHacks, задачей которого является борьба с "российской дезинформацией". На церемонии запуска присутствовал американский посол в Афинах Джеффри Пайетт.

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе находился в Европе, где, в частности, принимал участие в министерских встречах НАТО и ОБСЕ.

"Он (Блинкен. — Прим. Лайфа) публично осветил то, что он назвал "масштабной российской дезинформационной кампанией", которая проводится, чтобы попытаться убедить общественность в том, что Украина представляет угрозу для России и каким-то образом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом", — цитирует РИА "Новости" Пайетта.

Американский посол отметил, что проект нацелен на поддержание демократии, а также на борьбу с коррупцией и защиту прав человека. По его мнению, фейки якобы являются "частью инструментария" Москвы для оправдания возможного нападения и агрессии.