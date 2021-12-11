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Госдеп запустил в Греции проект по борьбе с "российской дезинформацией"

Американский посол в Афинах Джеффри Пайетт на церемонии открытия заявил, что фейки якобы являются "частью инструментария" Москвы для оправдания возможного нападения и агрессии.

11 декабря, 16:08

Джеффри Пайетт. Фото © Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto

В Греции стартовал проект Государственного департамента США DisinfoHacks, задачей которого является борьба с "российской дезинформацией". На церемонии запуска присутствовал американский посол в Афинах Джеффри Пайетт.

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе находился в Европе, где, в частности, принимал участие в министерских встречах НАТО и ОБСЕ.

"Он (Блинкен. — Прим. Лайфа) публично осветил то, что он назвал "масштабной российской дезинформационной кампанией", которая проводится, чтобы попытаться убедить общественность в том, что Украина представляет угрозу для России и каким-то образом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом", — цитирует РИА "Новости" Пайетта.

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Американский посол отметил, что проект нацелен на поддержание демократии, а также на борьбу с коррупцией и защиту прав человека. По его мнению, фейки якобы являются "частью инструментария" Москвы для оправдания возможного нападения и агрессии.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден заявил о попытках РФ вмешаться в подготовку к выборам 2022 года. По мнению американского лидера, это вмешательство проявляется в распространении дезинформации.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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