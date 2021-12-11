В Латвии у норок обнаружили мутации коронавируса

На латвийской звероферме под городом Бауска, где содержится 100 тысяч норок, неконтролируемо мутирует вирус CoViD-19, сообщает портал Delfi.

"Образцы вируса, полученные от животных и людей, оказались настолько похожими генетически, что учёные сделали вывод: вирус на звероферме не раз преодолевал барьер между видами. Это значит, что вирус передавался от человека к норке и обратно", — уточняет издание.

Предполагается, что впервые вирус попал на звероферму Baltic Devon Mink в феврале 2021 года. Сейчас обсуждается возможность ликвидации зверьков и закрытия фермы.

Напомним, что подобное уже происходило в Дании, где правительство уничтожило всех норок, заразившихся коронавирусом. Также недавно 7,6 тысячи животных заболели вирусом на норковой ферме в Литве. Скорее всего, их заразил один из работников, указывала ветеринарная служба республики.