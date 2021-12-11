Захарова оценила намерение ЦРУ сменить курс в сторону России и Китая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерием подготовку ЦРУ новых разведчиков с фокусировкой на Россию и Китай.

"Ровно то, в чём США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона", — отметила дипломат в посте в телеграм-канале.

Напомним, американский телеканал CNN сообщил, что Центральное разведывательное управление с 2001 года было сосредоточено на борьбе с терроризмом. Однако сегодня многие офицеры в отставке рассуждают о необходимости вернуться к "тихой" деятельности, смысл которой заключается в сборе разведданных о "сложных" государствах.

Также целью ведомства станут страны Западной Африки, в которые Китай активно направляет инвестиции. В будущем ЦРУ привлечёт больше носителей мандаринского языка, будет вкладываться в технологии, а также сосредоточит свою деятельность на сборе информации о людях. Как новый курс отразится на России, телеканал не упомянул.