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Мороз не помеха: Дубль Заболотного принёс ЦСКА победу над "Арсеналом" в чемпионате России

Встреча прошла без зрителей в связи с началом ремонтных работ на "ВЭБ-арене".

11 декабря, 15:23
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

ЦСКА дома нанёс поражение тульскому "Арсеналу" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на "ВЭБ-арене" завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

Автором обоих голов стал Антон Заболотный. В первом тайме он отличился с игры, а после перерыва реализовал пенальти.

ЦСКА набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Выше располагаются только петербургский "Зенит" (37 баллов) и московское "Динамо" (35). "Арсенал" с 19 очками остался на 11-й строчке.

Встреча прошла без зрителей в связи с началом ремонтных работ на "ВЭБ-арене". На стадионе планируется устранить недостатки, выявленные по итогам встречи 16-го тура с "Зенитом".

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Игру могли отменить из-за погодных условий. За час до стартового свистка делегат матча в присутствии представителей обеих команд произвёл замер температуры, которая составила минус 10,6 градуса. По регламенту матч РПЛ могут отменить при морозе минус 15.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 18-й тур

ЦСКА — "Арсенал" — 2:0

Голы: Заболотный 33' (1:0), Заболотный с пенальти 76' (2:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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