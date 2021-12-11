Мороз не помеха: Дубль Заболотного принёс ЦСКА победу над "Арсеналом" в чемпионате России
Встреча прошла без зрителей в связи с началом ремонтных работ на "ВЭБ-арене".
Фото © ПФК ЦСКА
ЦСКА дома нанёс поражение тульскому "Арсеналу" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на "ВЭБ-арене" завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.
Автором обоих голов стал Антон Заболотный. В первом тайме он отличился с игры, а после перерыва реализовал пенальти.
Златан? Холланд? Жиру? Нет.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 11, 2021
Это великий Зе положил красавчик пяткой 😎 pic.twitter.com/WQomQedAZd
ЦСКА набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Выше располагаются только петербургский "Зенит" (37 баллов) и московское "Динамо" (35). "Арсенал" с 19 очками остался на 11-й строчке.
Встреча прошла без зрителей в связи с началом ремонтных работ на "ВЭБ-арене". На стадионе планируется устранить недостатки, выявленные по итогам встречи 16-го тура с "Зенитом".
Игру могли отменить из-за погодных условий. За час до стартового свистка делегат матча в присутствии представителей обеих команд произвёл замер температуры, которая составила минус 10,6 градуса. По регламенту матч РПЛ могут отменить при морозе минус 15.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 18-й тур
ЦСКА — "Арсенал" — 2:0
Голы: Заболотный 33' (1:0), Заболотный с пенальти 76' (2:0)
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