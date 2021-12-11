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Лыжник Устюгов завоевал серебряную медаль в спринте на этапе Кубка мира

Лидер нашей команды Александр Большунов не смог выйти на старт из-за лёгкого недомогания и простуды.

11 декабря, 14:56
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Marius Simensen</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Marius Simensen

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

В финале он проиграл 0,87 секунды трёхкратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Йоханнесу Клебо. Третьим стал Ришар Жув из Франции, уступивший победителю 1,23 секунды.

Россиянин Александр Терентьев, победивший в спринте на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке, на этот раз не смог преодолеть барьер полуфинала. Глеб Ретивых и Артём Мальцев выбыли в четвертьфинале.

Добавим, что лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не вышел на старт из-за лёгкого недомогания и простуды.

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В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала шведка Майя Дальквист. Второй стала Надин Фендрих из Швейцарии, третьей — словенка Анамария Лампич. Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу в полуфинале.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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