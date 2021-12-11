Лыжник Устюгов завоевал серебряную медаль в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

В финале он проиграл 0,87 секунды трёхкратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Йоханнесу Клебо. Третьим стал Ришар Жув из Франции, уступивший победителю 1,23 секунды.

Россиянин Александр Терентьев, победивший в спринте на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке, на этот раз не смог преодолеть барьер полуфинала. Глеб Ретивых и Артём Мальцев выбыли в четвертьфинале.