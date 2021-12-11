Лыжник Устюгов завоевал серебряную медаль в спринте на этапе Кубка мира
Лидер нашей команды Александр Большунов не смог выйти на старт из-за лёгкого недомогания и простуды.
Фото © ТАСС / Zuma / Marius Simensen
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
В финале он проиграл 0,87 секунды трёхкратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Йоханнесу Клебо. Третьим стал Ришар Жув из Франции, уступивший победителю 1,23 секунды.
Россиянин Александр Терентьев, победивший в спринте на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке, на этот раз не смог преодолеть барьер полуфинала. Глеб Ретивых и Артём Мальцев выбыли в четвертьфинале.
Добавим, что лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не вышел на старт из-за лёгкого недомогания и простуды.
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В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала шведка Майя Дальквист. Второй стала Надин Фендрих из Швейцарии, третьей — словенка Анамария Лампич. Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу в полуфинале.
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