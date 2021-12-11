Протестующие против экологической политики перекрыли главную автомагистраль Сербии. Видео © Twitter / nedavimobgd; istinomer

В Сербии участники несогласованной акции протеста против экологической политики на 1 час перекрыли главную автомагистраль страны E-75 вблизи Сава-центра в Белграде. Стихийный митинг проходил с 14:00 до 15:00 (16:00–17:00 мск), в настоящее время дорога разблокирована.

Сегодня протестующих было намного меньше, чем неделю назад, поэтому площадь Славия, площадь в районе Автокоманда и другие ключевые транспортные развязки сербской столицы оставались свободными. По данным агентства Tanjug, протестные акции также прошли в Нише, Нови-Саде и других городах страны. Не обошлось и без конфликтов автомобилистов с активистами.

Отметим, что несогласованные акции протеста в Сербии проходят в связи с тем, что австралийско-британский концерн Rio Tinto получил права на запуск добычи лития в стране. Одним из требований активистов была отмена законов о референдуме и экспроприации. В результате правительство приняло решение отозвать соответствующий законопроект об экспроприации и предложило поправки к недавно принятому документу о референдуме.