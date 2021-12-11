После матча РПЛ между "Крыльями Советов" и "Рубином" на стадионе умер болельщик

После матча 18-го тура чемпионата России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" на стадионе скончался болельщик. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

"50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно, у болельщика произошла внезапная остановка сердца", — говорится в пресс-релизе РПЛ.

Контроль за расследованием инцидента взяли на себя "Крылья Советов" и Премьер-лига.