НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

После матча РПЛ между "Крыльями Советов" и "Рубином" на стадионе умер болельщик

Контроль за расследованием инцидента взяли на себя самарский клуб и Премьер-лига.

11 декабря, 14:45

Стадион "Солидарность Самара арена" © Wikipedia

После матча 18-го тура чемпионата России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" на стадионе скончался болельщик. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

"50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно, у болельщика произошла внезапная остановка сердца", — говорится в пресс-релизе РПЛ.

Контроль за расследованием инцидента взяли на себя "Крылья Советов" и Премьер-лига.

Дебютный гол Пиняева помог "Крыльям Советов" победить "Рубин" в РПЛ

Дебютный гол Пиняева помог "Крыльям Советов" победить "Рубин" в РПЛ

Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. В составе "Крыльев Советов" отличились вызывавшийся в ноябре в сборную России Иван Сергеев и 17-летний Сергей Пиняев, для которого гол стал дебютным в РПЛ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1