После матча РПЛ между "Крыльями Советов" и "Рубином" на стадионе умер болельщик
Контроль за расследованием инцидента взяли на себя самарский клуб и Премьер-лига.
Стадион "Солидарность Самара арена" © Wikipedia
После матча 18-го тура чемпионата России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" на стадионе скончался болельщик. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
"50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно, у болельщика произошла внезапная остановка сердца", — говорится в пресс-релизе РПЛ.
Контроль за расследованием инцидента взяли на себя "Крылья Советов" и Премьер-лига.
Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. В составе "Крыльев Советов" отличились вызывавшийся в ноябре в сборную России Иван Сергеев и 17-летний Сергей Пиняев, для которого гол стал дебютным в РПЛ.
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