Ферстаппен опередил Хэмилтона в квалификации последнего этапа сезона "Формулы-1"

Голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби — 22-го и последнего в нынешнем сезоне этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе "Яс Марина".

Поул стал для Ферстаппена десятым в сезоне и 13-м в карьере. В ходе квалификации он на 371 тысячную секунды опередил семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из команды "Мерседес", показавшего второй результат.

Третье место в квалификации занял ещё один представитель Великобритании — Ландо Норрис из "Макларена". Четвёртым стал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес. В шестёрку сильнейших также вошли испанец Карлос Сайнс из "Феррари" и финн Валттери Боттас из "Мерседеса". Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" показал 20-й результат — худший среди всех гонщиков.

Гонка Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало — в 16:00 по московскому времени.