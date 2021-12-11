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Под Смоленском мать оставила пятилетнего ребёнка без еды на три дня

Кадры из замусоренного дома в деревне Шаталово появились в прессе. Жилище завалено одеждой и хламом, на полу буквально нет свободного места.

11 декабря, 14:41

© ТАСС / Артём Геодакян

Жительница Починковского района Смоленской области морит голодом своего пятилетнего ребёнка и часто оставляет его дома одного. Мальчик живёт в полной антисанитарии. С таким заявлением местные жители обратились в редакцию SmolDaily.ru. В размещённом в издании ролике указано, что горе-мамаша бросила малыша без еды на трое суток.

Отмечается, что дом, в котором проживает ребёнок, "завален одеждой, хламом и горами мусора — на полу нет свободного места". В этих условиях невозможно найти одежду мальчика. Кроме того, в жилище стоит "ужасный запах и [царит] антисанитария" из-за кота, за которым никто не убирает. Известно, что отец малыша и бабушка проживают на Украине.

"Ребёнок звонил бабушке и жаловался, что хочет есть", — сообщил местный житель.

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Об этой ситуации знают многие из местных, утверждают журналисты. Кроме того, мать уже как полгода стоит на учёте в органах опеки и попечительства за оставление ребёнка одного дома.

Историей заинтересовались следователи, они проводят проверку, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области организована доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям матери ребёнка будет дана соответствующая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в релизе.

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Вместе с тем делом занимается и Прокуратура Смоленской области. Сотрудники проверяют органы опеки и попечительства, работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Починковском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области в "Инстаграме". По результатам проверки ведомство оценит работу вышеупомянутых лиц "на предмет своевременности выявления семейного неблагополучия", а также примет меры для защиты ребёнка.

Ранее жительницу Тувы заподозрили в убийстве шестимесячного сына подруги. Тело младенца с признаками насильственной смерти обнаружили в спортивной сумке на территории, прилегающей к дому предполагаемой преступницы.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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