Назарбаев рассказал, почему распался СССР

По его словам, объявление РСФСР о независимости в июне 1990 года было сигналом для остальных республик.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перечислил несколько причин распада СССР. В интервью телеканалу "Россия 24" политик отметил, что социалистическая экономика, тоталитарная, административная, изживала свои ресурсы.

"Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении экономикой, чего не было сделано. Все наработанные ресурсы постепенно истощались, и мы приближались прежде всего к краху экономики", — заявил Назарбаев.

Также среди главных причин распада СССР он видит отсутствие политической воли у руководства страны того времени, которое "пришло и объявило перестройку и демократизацию". По словам экс-лидера Казахстана, такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка и крепкой власти.

Назарбаев упомянул Китай, который мог перестроить экономику, изменив вертикаль власти. Также отметил волнения в странах Прибалтики, которые были "искусственным приложением к Советскому Союзу. Они жили лучше, чем остальные республики", — добавил политик.

Вместе с тем пояснил, что объявление РСФСР о независимости от СССР 12 июня 1990 года было сигналом для остальных республик.