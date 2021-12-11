Рэпер Федук и его супруга Саша Новикова скоро впервые станут родителями
О том, что музыкант женился на дочке известного столичного ресторатора Аркадия Новикова, стало известно в мае этого года. Пара познакомилась в 2018 году.
Фото © Instagram / fedukone
Популярный рэпер Feduk (Фёдор Инсаров) скоро впервые станет отцом. Его жена Саша Новикова — модель, фуд-блогер, дочь ресторатора Аркадия Новикова — опубликовала фотографию, на которой легко можно заметить её изменившуюся фигуру.
На снимке Александра стоит в чёрном брючном костюме. Обтягивающий и элегантный наряд подчёркивает округлившийся живот девушки. Будущую маму тут же завалили в комментариях поздравлениями с радостным событием. "Прекрасная новость, поздравляю!", "Рада за вас, вы чудесные", "Как вам идёт беременность, такая нежная", "Кому-то очень повезёт с родителями, поздравляю, ребята" — высказались пользователи.
К слову, не обошлось и без поздравлений от будущего отца. Федук оставил под постом супруги комментарий с сердечком, а также продублировал её снимок в сториз на своей странице в "Инстаграме", сопроводив подписью "Я тебя люблю".
О том, что Федук женился на дочке Аркадия Новикова, стало известно в мае этого года. Музыкант опубликовал трогательный снимок из загса. Кстати, от традиционных свадебных нарядов супруги отказались, выбрав минималистичный стиль. Напомним, пара познакомилась в 2018 году и уже с начала 2019-го не скрывала своих отношений.
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