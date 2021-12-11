Рэпер Федук и его супруга Саша Новикова скоро впервые станут родителями

Популярный рэпер Feduk (Фёдор Инсаров) скоро впервые станет отцом. Его жена Саша Новикова — модель, фуд-блогер, дочь ресторатора Аркадия Новикова — опубликовала фотографию, на которой легко можно заметить её изменившуюся фигуру.

На снимке Александра стоит в чёрном брючном костюме. Обтягивающий и элегантный наряд подчёркивает округлившийся живот девушки. Будущую маму тут же завалили в комментариях поздравлениями с радостным событием. "Прекрасная новость, поздравляю!", "Рада за вас, вы чудесные", "Как вам идёт беременность, такая нежная", "Кому-то очень повезёт с родителями, поздравляю, ребята" — высказались пользователи.

К слову, не обошлось и без поздравлений от будущего отца. Федук оставил под постом супруги комментарий с сердечком, а также продублировал её снимок в сториз на своей странице в "Инстаграме", сопроводив подписью "Я тебя люблю".