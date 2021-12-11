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PR-директор Лепса отказался комментировать слухи о разводе певца

Владимир добавил, что не понимает, зачем журналисты пытаются узнать информацию у него.

11 декабря, 12:21

© Instagram/gvleps

PR-директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин назвал "слухами" информацию о разводе артиста с супругой Анной Шаплыковой.

"Ничего вам подсказывать не буду. Я не комментирую слухи", — заявил Урюпин телеканалу "360".

Пиар-директор указал, что СМИ знают "лучше" его самого. В связи с этим недоумевает, зачем журналисты пытаются выведать информацию об отношениях в звёздной семье у него.

Григорий Лепс впервые появился на публике после операции с пугающими шрамами на голове

Григорий Лепс впервые появился на публике после операции с пугающими шрамами на голове

Лайф писал, что жена Григория Лепса подала на развод, но вскоре заявление исчезло. Ранее артист заявлял, что нужно быть глупцом, чтобы уйти от такой женщины.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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