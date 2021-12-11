PR-директор Лепса отказался комментировать слухи о разводе певца

PR-директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин назвал "слухами" информацию о разводе артиста с супругой Анной Шаплыковой.

"Ничего вам подсказывать не буду. Я не комментирую слухи", — заявил Урюпин телеканалу "360".

Пиар-директор указал, что СМИ знают "лучше" его самого. В связи с этим недоумевает, зачем журналисты пытаются выведать информацию об отношениях в звёздной семье у него.