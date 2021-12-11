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Российским судьям запретили использовать мат в официальных документах

Нецензурная брань ранее могла появляться в материалах при дословной фиксации фраз, чтобы сохранить их истинное содержание. Это было необходимо, к примеру, в случае лингвистической экспертизы.

11 декабря, 12:13

Фото © Pexels

Комиссия Совета судей РФ по этике запретила судьям использовать нецензурную лексику в официальных документах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В информационном письме комиссии отмечается, что употребление и распространение матерных слов не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определённых обстоятельствах относится к наказуемым действиям.

"Поэтому присутствие нецензурной бранной лексики в судебных актах следует рассматривать в качестве обстоятельства, негативно влияющего на авторитет правосудия", — говорится в тексте письма.

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Поясним, что нецензурная брань ранее могла появляться в судебных материалах при дословной фиксации фраз, чтобы сохранить их истинное содержание. Это было необходимо, к примеру, в случае лингвистической экспертизы. Сейчас же судьям нужно использовать пропуски в бранных выражениях или на их месте, заменять часть слов определёнными символами.

Ранее Лайф сообщал, что город Дно третий год подряд наградили титулом самого матерящегося в России. На втором месте разместилась Анапа, хотя ещё в прошлом октябре занимала шестое. А вот за Москвой будто закрепилась третья строчка антирейтинга.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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