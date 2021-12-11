В Турции успешно испытали первый в мире дрон с лазерным оружием

В Турции прошли успешные испытания первого в мире дрона с лазерным оружием Eren: он совершил выстрелы с дистанции 500, 300 и 100 метров. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что дрон может на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы. По словам разработчиков, он позволит военным не привлекать к этой работе сапёров. Название разработке дал министр внутренних дел Сулейман Сойлу. После завершения всех фаз испытаний Eren будет передан на баланс Министерства обороны Турции.

Максимальная высота полёта дрона составляет три тысячи метров. В ходе тестирований он наносил удары по стальной пластине. Отметим, что Турция входит в число шести стран, которые могут производить собственные дроны.