НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Биатлонист Томшин отыграл 37 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира

Победу в гонке одержал француз Кантен Фийон Майе.

11 декабря, 11:58
<p>Василий Томшин © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Василий Томшин © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский биатлонист Василий Томшин занял десятое место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

24-летний спортсмен, дебютировавший в Кубке мира на прошлой неделе на этапе в шведском Эстерсунде, стартовал 47-м и по ходу дистанции в 12,5 километра смог отыграть 37 позиций. На четырёх огневых рубежах он не допустил ни одного промаха.

На финише Томшин уступил победителю гонки Кантену Фийону Майе из Франции 50,5 секунды. В тройку призёров также попали ещё два его соотечественника — Эмильен Жаклен и Симон Детьё. Их отставание составило 32,1 и 38,2 секунды соответственно.

Биатлонист Логинов упустил медаль в спринте на этапе Кубка мира в Австрии

Биатлонист Логинов упустил медаль в спринте на этапе Кубка мира в Австрии

Помимо Томшина в гонке преследования приняли участие ещё четверо российских биатлонистов. Эдуард Латыпов (+53,7) занял 12-е место, Александр Логинов (+59,3) стал 17-м, Карим Халили (+1.11,0) — 20-й, Александр Поварницын (+2.26,3) — 34-й.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1