Биатлонист Томшин отыграл 37 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Василий Томшин занял десятое место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

24-летний спортсмен, дебютировавший в Кубке мира на прошлой неделе на этапе в шведском Эстерсунде, стартовал 47-м и по ходу дистанции в 12,5 километра смог отыграть 37 позиций. На четырёх огневых рубежах он не допустил ни одного промаха.

На финише Томшин уступил победителю гонки Кантену Фийону Майе из Франции 50,5 секунды. В тройку призёров также попали ещё два его соотечественника — Эмильен Жаклен и Симон Детьё. Их отставание составило 32,1 и 38,2 секунды соответственно.