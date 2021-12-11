Биатлонист Томшин отыграл 37 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира
Победу в гонке одержал француз Кантен Фийон Майе.
Василий Томшин © ТАСС / Сергей Бобылев
Российский биатлонист Василий Томшин занял десятое место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.
24-летний спортсмен, дебютировавший в Кубке мира на прошлой неделе на этапе в шведском Эстерсунде, стартовал 47-м и по ходу дистанции в 12,5 километра смог отыграть 37 позиций. На четырёх огневых рубежах он не допустил ни одного промаха.
На финише Томшин уступил победителю гонки Кантену Фийону Майе из Франции 50,5 секунды. В тройку призёров также попали ещё два его соотечественника — Эмильен Жаклен и Симон Детьё. Их отставание составило 32,1 и 38,2 секунды соответственно.
Помимо Томшина в гонке преследования приняли участие ещё четверо российских биатлонистов. Эдуард Латыпов (+53,7) занял 12-е место, Александр Логинов (+59,3) стал 17-м, Карим Халили (+1.11,0) — 20-й, Александр Поварницын (+2.26,3) — 34-й.
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