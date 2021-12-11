ГУ МВД по Москве: Устроившие драку в подземном переходе кемеровчане задержаны
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас молодых людей доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел.
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В Москве полиция задержала трёх жителей Кемеровской области, которые устроили драку в подземном переходе в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.
"Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 года рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел", — уточняется в релизе.
Инцидент произошёл 5 декабря и попал на камеры. Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В свою очередь, в Прокуратуре Москвы сообщили, что материалы дела были переданы в местное управление СК России для дальнейшего расследования.
Ранее Лайф рассказывал, что близкий друг Алексея Панина до смерти избил экс-замминистра энергетики РФ в Москве. Родственники погибшего уже написали заявление в полицию, но пока злоумышленник не задержан.
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