В семье бывшего мужа знаменитой певицы Мэрайи Кэри — актёра, комика и рэпера Ника Кэннона — произошло горе. Как сообщает портал TMZ, у 41-летнего артиста скончался пятимесячный сын по имени Зен.

Как признался Кэннон, у малыша почти сразу после рождения обнаружили опухоль мозга. Однако актёр не стал афишировать это, так как до конца верил, что медики смогут спасти наследника. Но, к сожалению, чуда не произошло.

"Опухоль стала очень быстро расти. Эти выходные я провёл с малышом. В воскресенье мы отправились к океану, и это был последний день, когда я держал сына на руках", — поведал артист, уточнив, что Зен скончался 5 декабря.

После трагического события Кэннон увековечил память о сыне, сделав тату с его изображением в виде ангелочка. По словам артиста, так ему легче смириться с кончиной Зена, а портрет малыша будет с ним всю жизнь.

Татуировка Кэннона в память о сыне © TMZ

Напомним, что Ник Кэннон в течение восьми лет был женат на Мэрайе Кэри. У экс-супругов есть дочь и сын — близнецы Мороккана и Монро. Кроме того, актёр воспитывает ещё четверых детей от двух женщин.