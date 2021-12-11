8 звёзд, которые хотели блистать на "Золотом граммофоне", но их настиг провал
По традиции знаменитости пришли на церемонию не только посмотреть на других, но и показать себя. И не всем стилисты подобрали образы одинаково удачно.
В Москве прошла XXVI национальная музыкальная премия "Золотой граммофон". Среди получивших заветные статуэтки — Слава, Полина Гагарина, МакSим, Ани Лорак, Мари Краймбрери, Дмитрий Маликов, Николай Басков, Юлия Савичева. Но если музыкальное творчество артистов было оценено по достоинству, то их образы остались под сомнением.
Слава
Исполнительница получила премию за песню "Без тебя меня нет" и успела предстать в двух платьях, которые подчеркнули не то чтобы достоинства фигуры.
Юлия Савичева
Выпускнице "Фабрики звёзд" Юлии Савичевой вручили награду за трек "Сияй". И на церемонии она действительно сияла благодаря своему "космическому" наряду.
МакSим
Фото © LIFE / Павел Баранов
Появление МакSим (Марина Абросимова) на премии в этот раз было особым. Ещё недавно вся страна переживала за её жизнь, а медики делали неутешительные прогнозы. Но звезде чудом удалось победить коронавирус и выбраться из комы. На церемонию Марина пришла с реаниматологами, которые её спасли, и, когда их представляла, расплакалась перед зрителями Кремлёвского дворца. Награду артистка получила за клип на песню "Спасибо", который был снят в марте 2021 года. Так что, учитывая контекст, поклонники простят любимице даже её "школьный" образ.
Ани Лорак
Ани Лорак наградили за песню "Наполовину". И если статуэтка артистке оказалась очень к лицу, то наряд вызвал вопросы. "Скоро голыми будут на сцену выходить. И губы зачем так вытягивать! Почему вы себя так уродуете???" — негодовали поклонники.
Мари Краймбрери
Исполнительница родом из Кривого Рога Мари Краймбрери всё чаще оказывается в центре внимания. К ней в гримёрку заглядывал восхищённый лидер Rammstein Тилль Линдеманн, а экс-возлюбленный Ольги Бузовой Дава умолял её о свидании после шоу "Дуэты". Вот и с церемонии артистка не ушла без награды, полученной за трек "Океан". Однако звезда, видимо, так прониклась собственной песней, что и наряд подобрала под стать — облегающий комбинезон с узорами в виде волн.
Полина Гагарина
Фото © LIFE / Павел Баранов
Ещё одна экс-воспитанница "Фабрики звёзд" — Полина Гагарина — получила награду за песню "На расстоянии". Но насколько достоин приза зрительских симпатий её наряд, из-за которого её уже окрестили "современной Мэри Поппинс"?
Дмитрий Маликов
Мужчины тоже не остались в стороне. Дмитрий Маликов не только забрал статуэтку за трек "Мир без твоей любви", но ещё и поразил зрителей своим костюмом.
Николай Басков
Фото © LIFE / Павел Баранов
"Золотой голос" российской эстрады Николай Басков получил награду за песню "Ты красивая", а вот насколько красивым оказался его наряд?
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