8 звёзд, которые хотели блистать на "Золотом граммофоне", но их настиг провал

В Москве прошла XXVI национальная музыкальная премия "Золотой граммофон". Среди получивших заветные статуэтки — Слава, Полина Гагарина, МакSим, Ани Лорак, Мари Краймбрери, Дмитрий Маликов, Николай Басков, Юлия Савичева. Но если музыкальное творчество артистов было оценено по достоинству, то их образы остались под сомнением.

Слава

Фото © LIFE / Павел Баранов, Instagram / russkoe_radio

Исполнительница получила премию за песню "Без тебя меня нет" и успела предстать в двух платьях, которые подчеркнули не то чтобы достоинства фигуры.

Юлия Савичева

Фото © LIFE / Павел Баранов, Instagram / russkoe_radio

Выпускнице "Фабрики звёзд" Юлии Савичевой вручили награду за трек "Сияй". И на церемонии она действительно сияла благодаря своему "космическому" наряду.

МакSим

Фото © LIFE / Павел Баранов

Появление МакSим (Марина Абросимова) на премии в этот раз было особым. Ещё недавно вся страна переживала за её жизнь, а медики делали неутешительные прогнозы. Но звезде чудом удалось победить коронавирус и выбраться из комы. На церемонию Марина пришла с реаниматологами, которые её спасли, и, когда их представляла, расплакалась перед зрителями Кремлёвского дворца. Награду артистка получила за клип на песню "Спасибо", который был снят в марте 2021 года. Так что, учитывая контекст, поклонники простят любимице даже её "школьный" образ.

Ани Лорак

Фото © Instagram / russkoe_radio

Ани Лорак наградили за песню "Наполовину". И если статуэтка артистке оказалась очень к лицу, то наряд вызвал вопросы. "Скоро голыми будут на сцену выходить. И губы зачем так вытягивать! Почему вы себя так уродуете???" — негодовали поклонники.

Мари Краймбрери

Фото © Instagram / russkoe_radio

Исполнительница родом из Кривого Рога Мари Краймбрери всё чаще оказывается в центре внимания. К ней в гримёрку заглядывал восхищённый лидер Rammstein Тилль Линдеманн, а экс-возлюбленный Ольги Бузовой Дава умолял её о свидании после шоу "Дуэты". Вот и с церемонии артистка не ушла без награды, полученной за трек "Океан". Однако звезда, видимо, так прониклась собственной песней, что и наряд подобрала под стать — облегающий комбинезон с узорами в виде волн.

Полина Гагарина

Фото © LIFE / Павел Баранов

Ещё одна экс-воспитанница "Фабрики звёзд" — Полина Гагарина — получила награду за песню "На расстоянии". Но насколько достоин приза зрительских симпатий её наряд, из-за которого её уже окрестили "современной Мэри Поппинс"?

Дмитрий Маликов

Фото © Instagram / russkoe_radio

Мужчины тоже не остались в стороне. Дмитрий Маликов не только забрал статуэтку за трек "Мир без твоей любви", но ещё и поразил зрителей своим костюмом.

Николай Басков

Фото © LIFE / Павел Баранов