Британские врачи развеяли популярные мифы о способах борьбы с похмельем

Многие люди, сталкивающиеся с похмельем, имеют собственные способы и рецепты борьбы с этим состоянием. Однако большинство сходится во мнении, что после весёлой вечеринки лучше не есть тяжёлую пищу, так как желудку её сложно переваривать. Но, по словам преподавателя психологии здоровья в Университете Бата (Англия) Салли Адамс, это неверное решение, ведь при похмелье нет ничего лучше, чем жирный бекон и яйца.

"Такие продукты, как бекон, яйца и даже брокколи, содержат аминокислоту под названием цистеин, которая, как утверждают учёные, может уменьшить количество токсичного химического ацетальдегида, который вырабатывается при метаболизме алкоголя в организме", — цитирует эксперта The Sun.

Адамс отметила, что именно ацетальдегид вызывает главные симптомы похмелья — учащённое сердцебиение и тошноту. Стоит уточнить, что исследований, подтверждающих пользу определённых продуктов при борьбе с последствиями чрезмерного употребления алкоголя, практически нет, очень мало. Однако британские учёные заверяют, что справиться с обезвоживанием помогут овощи, супы и бульоны. Также при похмелье рекомендуется есть бананы, авокадо, орехи и батат. А если вас настигла рвота или диарея, положение можно исправить напитками с низким содержанием сахара с электролитами, например спортивными коктейлями.

Кроме того, самым большим мифом эксперты назвали заявления, что употребление большого количества воды помогает предотвратить или вылечить похмелье. Скорость, с которой тело избавляется от выработанных токсинов, изменить нельзя. Специалисты также не рекомендуют налегать на напитки тёмного цвета, так как они содержат природные химические вещества, называемые конгенерами, которые наряду с алкоголем образуются в процессе брожения. Они раздражают кровеносные сосуды и ткани мозга и могут усугубить похмелье.