Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили оценит врач-психиатр из экспертной группы при омбудсмене. Об этом сообщил врач, член консилиума медиков Григол Григолия.

"Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому встала необходимость, чтобы консилиум посетил экс-президента в больнице, и мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает", — цитирует ТАСС медика.