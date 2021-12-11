"Ему трудно стоять и говорить": Психиатр проверит Саакашвили на фоне заявлений о "пытках" препаратами
Ранее руководитель консилиума врачей, занимающихся мониторингом лечения политика, заявила, что у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.
Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили оценит врач-психиатр из экспертной группы при омбудсмене. Об этом сообщил врач, член консилиума медиков Григол Григолия.
"Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому встала необходимость, чтобы консилиум посетил экс-президента в больнице, и мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает", — цитирует ТАСС медика.
Ранее руководитель консилиума врачей, занимающихся мониторингом лечения, руководитель центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что у Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Как она пояснила, связан синдром с нахождением в тюрьме и "фактами насилия".
Как уже сообщал Лайф, Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. В последнее время указывалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Также утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота. Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.
Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, однако в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.
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