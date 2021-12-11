Россияне назвали любимые советские фильмы, песни и книги

Всего участники опроса перечислили по несколько десятков кинолент, музыкальных и литературных произведений времён СССР.

Большинство россиян рассказали, что у них есть любимый советский фильм (82%), песня (61%) и книга (55%). Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа, полученные в рамках опроса "30 лет без СССР", проведённого совместно с РБК.

Уточняется, что абсолютных лидеров по предпочтениям нет, так как самые популярные произведения набрали максимум 6% приверженцев. Однако при этом участники опроса перечислили по несколько десятков кинолент, композиций и литературных произведений. Так, среди советских фильмов планку в 1% преодолели 25 картин, среди книг — 19 работ, а среди песен — 23 с учётом таких ответов, как "песни Аллы Пугачёвой" и других артистов. При этом не обошлось без курьёзов: по 1% опрошенных назвали своей самой любимой книгой советского периода "Войну и мир" Льва Толстого, а также "Три мушкетёра" Александра Дюма.

Рейтинг самых любимых советских фильмов возглавили две мелодрамы: "Москва слезам не верит" (6%) и "Девчата" (5%). Женщины упоминали эти картины чаще, чем мужчины (3% и 1% соответственно). На третьем месте по числу голосов расположилась комедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Её называли 4% опрошенных, при этом лента оказалась самой популярной среди молодёжи (11% респондентов возрасте от 18 до 24 лет).

Среди песен самыми популярными стали гимн Советского Союза и "Катюша". Эти композиции назвали любимыми по 4% респондентов. Отметим, что гимн СССР чаще упоминали люди среднего возраста — от 34 до 59 лет (5–7%), а у "Катюши" поклонники более молодые: любимой её назвали 5% опрошенных в возрасте до 25 лет, 7% — до 34 лет и 6% — до 45 лет. Более 1% также выбрали другие песни, связанные с Великой Отечественной войной.

Тройку самых популярных книг советского периода составили "Как закалялась сталь" Николая Островского (5%), "Тихий Дон" Михаила Шолохова (4%) и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова (3%). Причём последнее произведение особенно любят представители молодёжи: его назвали 7% опрошенных в возрасте до 25 лет.