Ещё одну российскую певицу не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Артистка планировала выступить на мероприятии в Киеве, но теперь в течение трёх лет не сможет попасть на территорию Незалежной. Такая же учесть постигла и организатора её концертов.
Российская певица, которой украинские пограничники запретили въезд в страну. Скриншот © Facebook / Державна прикордонна служба України
Украинские пограничники не пропустили на территорию страны российскую певицу и организатора её выступлений
из-за того, что ранее они нарушили установленный в Незалежной порядок въезда в Крым. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в "Фейсбуке".
"Иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы", — указано в релизе.
В ведомстве добавили, что россияне направлялись в Киев из Стамбула, чтобы выступить на одном из мероприятий в украинской столице. При этом представители погранслужбы не стали называть имя артистки. За нарушение норм законодательства Незалежной гражданам РФ запретили въезд на три года.
Ранее Лайф сообщал, что гражданина Узбекистана не пустили на Украину из-за одежды с российским триколором. По прилёте в страну иностранца пригласили в пограничный офис "для углублённой проверки", в ходе которой он извинился перед украинцами за "неподходящий" наряд. Однако это всё равно не помогло ему попасть на территорию Незалежной.
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