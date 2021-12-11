Ещё одну российскую певицу не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не пропустили на территорию страны российскую певицу и организатора её выступлений из-за того, что ранее они нарушили установленный в Незалежной порядок въезда в Крым. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в "Фейсбуке".

"Иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы", — указано в релизе.

В ведомстве добавили, что россияне направлялись в Киев из Стамбула, чтобы выступить на одном из мероприятий в украинской столице. При этом представители погранслужбы не стали называть имя артистки. За нарушение норм законодательства Незалежной гражданам РФ запретили въезд на три года.