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Зеленский ответил на петицию о запрете въезда граждан России на Украину

Документ рассмотрят премьер-министр страны, секретарь Совета национальной безопасности и глава СБУ.

27 ноября, 17:31
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.president.gov.ua/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Украины</p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал электронную петицию с призывом рассмотреть возможность ввести запрет или ограничение на въезд в страну россиянам. Он пообещал изучить этот вопрос.

"Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и РФ требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений", — говорится на сайте офиса лидера Незалежной.

Документ Зеленский направил премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Им поручено проанализировать соответствие нынешнего режима въезда на Украину граждан России потребностям обеспечения безопасности страны и защиты национальных интересов.

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Как уже писал Лайф, автором петиции выступил бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"*. 11 ноября она набрала более 25 тысяч подписей, что обязывает главу государства дать на неё ответ.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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