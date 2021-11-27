Зеленский ответил на петицию о запрете въезда граждан России на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал электронную петицию с призывом рассмотреть возможность ввести запрет или ограничение на въезд в страну россиянам. Он пообещал изучить этот вопрос.

"Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и РФ требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений", — говорится на сайте офиса лидера Незалежной.

Документ Зеленский направил премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Им поручено проанализировать соответствие нынешнего режима въезда на Украину граждан России потребностям обеспечения безопасности страны и защиты национальных интересов.

Как уже писал Лайф, автором петиции выступил бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"*. 11 ноября она набрала более 25 тысяч подписей, что обязывает главу государства дать на неё ответ.