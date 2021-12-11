Задержан близкий друг Алексея Панина, подозреваемый в избиении экс-замминистра энергетики

Полиция задержала 31-летнего актёра Глеба Нейжмак-Иорданского, которого подозревают в избиении бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко в Москве. Вопрос об аресте молодого человека решит суд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Нейжмак-Иорданский задержан, материалы его дела будут переданы в Дорогомиловский суд Москвы для решения вопроса об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнил собеседник агентства.

Эту информацию журналистам подтвердили в суде. Представитель инстанции указал, что заседание по вопросу меры пресечения назначено на вторую половину 13 декабря.

"В отношении Нейжмак-Иорданского возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений", — рассказали в суде.

Напомним, инцидент произошёл ещё 18 ноября у подъезда дома, где жил Тропко. Между мужчинами произошёл конфликт из-за двери, под которую 31-летний Нейжмак-Иорданский подкладывал камень. 69-летний экс-чиновник, будучи старшим по подъезду, попросил этого не делать, поскольку так дверь может сломаться. Именно это и послужило причиной ссоры.

В результате Леонида Александровича госпитализировали с тяжелейшими травмами головы и переломом глазницы. Спустя две недели интенсивного лечения он скончался. Причём сейчас ТАСС передаёт, что причиной смерти Тропко стала коронавирусная инфекция.