NYT рассказала о презентации для Трампа с планом по захвату Капитолия 6 января

Бывшему президенту США Дональду Трампу заранее была подготовлена презентация с планом по штурму Капитолия 6 января для влияния на итоги выборов 2020 года. Об этом сообщает газета The New York Times.





Презентация с 38 слайдами под названием "Фальсификация выборов, иностранное вмешательство и варианты действий для 6 января" рекомендует Трампу заявить об иностранном вмешательстве в выборы и ввести в стране режим ЧП, а затем поручить конгрессу разработать дальнейший план действий в соответствии с конституцией. Обвинить в фальсификации планировалось Китай и Венесуэлу, которые якобы получили контроль над техникой для подсчёта голосов.

Альтернативным сценарием предлагалось воспользоваться помощью бывшего вице-президента США Майкла Пенса, который мог бы отложить сертификацию результатов выборов для проведения экспертизы, а по её итогам согласиться подсчитывать только бумажные бюллетени.

Соответствующий документ был передан Комитету Палаты представителей Конгресса США, расследующему события 6 января в Вашингтоне. Ведомству его предоставил бывший глава аппарата сотрудников в администрации Дональда Трампа Марк Медоуз. Он заявил, что получил презентацию по почте и не трогал её.

Автор плана неизвестен. Отставной военный и сторонник оспаривания итогов выборов Фил Уолдрон сообщил, что отправлял презентацию своим соратникам, но не Медоузу. Также Уолдрон указал, что 5 января обсуждал этот файл с небольшой группой членов Палаты представителей.