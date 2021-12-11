Автоэксперт Ефремов предупредил водителей о мошенничестве с фиктивными ДТП

В последнее время аферисты стали чаще использовать старые автомобили для подставных аварий на малоскоростных трассах. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

По его словам, после массового распространения дорожных камер в городах имитировать ДТП стало гораздо сложнее, поэтому мошенники умышленно устраивают настоящие аварии.

Эксперт отметил, что средний возраст машины в нашей стране составляет примерно 12–15 лет, поэтому водители часто прибегают к услугам страховых компаний. А в случае фиктивного ДТП преступники приписывают повреждения, которые были получены в другой ситуации. По словам Ефремова, используемые с подобной целью подержанные автомобили могут по страховке попасть в сервис более 30 раз за год.

"Здесь необходима полная информация с видеокамер, которые находятся в городах и более реальная возможность провести расследование. То есть нужны более длительные сроки, чтобы доказать факт мошенничества", — приводит телеканал "Звезда" слова специалиста.