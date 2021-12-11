Глава МВД Украины потребовал отстранить своего зама после скандала у блокпоста в Донбассе

Глава МВД Украины Денис Монастырский потребовал отстранить от должности своего заместителя Александра Гогилашвили, который устроил скандал у блокпоста в Донбассе. В связи с произошедшим министр инициировал проверку.

"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабинет министров. Я лично изучу все детали случившегося и приму соответствующие управленческие решения", — написал Монастырский в "Фейсбуке".