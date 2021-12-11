Глава МВД Украины потребовал отстранить своего зама после скандала у блокпоста в Донбассе
Денис Монастырский пообещал лично изучить все детали случившегося и "принять управленческие решения".
Денис Монастырский. Фото © Facebook / moden.ua
Глава МВД Украины Денис Монастырский потребовал отстранить от должности своего заместителя Александра Гогилашвили, который устроил скандал у блокпоста в Донбассе. В связи с произошедшим министр инициировал проверку.
"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабинет министров. Я лично изучу все детали случившегося и приму соответствующие управленческие решения", — написал Монастырский в "Фейсбуке".
Напомним, о скандале у блокпоста в Донбассе стало известно сегодня. Автомобиль Гогилашвили не остановился по требованию полицейских, а проехал чуть дальше. После этого замглавы МВД начал в грубой форме беседовать с правоохранителями и настаивал, что они должны знать его в лицо.
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